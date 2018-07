POL-WES: Wesel - Diebe im Hotel - Festnahme

Wesel (ots) - Am frühen Samstagmorgen (07.07.2018), gegen 02.50 Uhr, wurde durch Mitarbeiter eines Hotel an der Rheinpromenade Wesel ein unbekannter Mann in Versorgungsräumlichkeiten der Schänke angetroffen. Sie wurde durch Angestellte angesprochen und entfernte sich daraufhin aus dem Objekt. Durch die hinzugerufene Polizei konnten in unmittelbarer Nähe ein 31- und 27-jähriger Mann aus Wesel angetroffen werden. Bei den Personen konnten Diebesgut, eine geringe Menge Betäubungsmittel, sowie ein Messer und Teleskopschlagstock aufgefunden werden. Die Männer wurden festgenommen, jedoch nach erfolgter Vernehmung entlassen.

