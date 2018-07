POL-WES: Voerde - Brand einer Lagerhalle

Voerde (ots) - Am 06.07.2018, gegen 19.50 Uhr, geriet in Voerde auf dem Sternbuschweg aus bislang ungeklärter Ursache die Lagerhalle einer Schreinerei in Brand. In der Lagerhalle lagerte zum Zeitpunkt des Brandausbruches Holz. Die Lagerhalle brannte vollständig ab. Es entstand erheblicher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

