Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Polizei sucht Hinweise - Waren Sie am Sonntag in der Vorster Straße unterwegs?

Kempen (ots)

Am Sonntag kurz nach 18 Uhr fuhr eine 17-jährige Kempenerin mit ihrem E-Scooter auf der Vorster Straße in Richtung Kempener Außenring. Sie fuhr auf dem Fußgängerweg, der in die entgegengesetzte Fahrtrichtung führte, und wollte an einem Paar vorbeifahren, das dort unterwegs war. Dafür betätigte sie ihre Klingel, woraufhin sich das Paar umdrehte. Als die Jugendliche die beiden links überholen wollte, streckte der Mann seinen Arm aus. Die Jugendliche fiel nach links, schrammte mit dem Arm an einem Haus entlang und verletzte sich leicht. Anschließend ging der Mann die Jugendliche verbal an. Sie entschuldigte sich daraufhin bei dem Paar und alle verließen den Ort des Geschehens. Zuhause kontaktierte die Jugendliche die Polizei. Diese ist nun auf der Suche nach dem Paar, insbesondere nach dem Mann. Er war zwischen 60 und 70 Jahre alt, circa 170 cm groß und trug ein helles Kurzarmhemd sowie eine helle Stoffhose. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (660)

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