Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Seniorin wird Portemonnaie gestohlen - Diebstahl

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Mittwoch klingelte es gegen 12:30 Uhr an der Tür einer Seniorin in der Severusstraße in Kaldenkirchen. Ein Mann stand vor der Tür und fragte nach Bargeld, weil sein Hund operiert werden müsse. Die Dame holte ihr Portemonnaie und übergab dem Mann 50 EUR. Anschließend fragte er, ob er noch ihre Toilette benutzten dürfte und er ein Glas Wasser bekommen könnte. Auch dem stimmte die Frau zu. Danach verließ er das Haus. Die Kaldenkirchenerin entdeckte im Anschluss, dass ihr Portemonnaie gestohlen wurde. Sie beschreibt den Mann wie folgt: Er war zwischen 35-40 Jahren, schlank, circa 170cm groß, hatte schwarze Haare, welche er nach hinten gekämmt hatte, er trug ein braunes T-Shirt, eine schwarze Hose und sprach akzentfreies Deutsch. Falls Sie Hinweise zu dem unbekannten Mann haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (646)

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