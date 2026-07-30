Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Taschendiebstahl in Viersener Innenstadt - Augen auf und Tasche zu!

Viersen (ots)

In der Hauptstraße in Viersen kam es am Mittwoch zu einem Taschendiebstahl. Eine unbekannte Person entwendete das Portemonnaie einer 71-jährigen Frau aus ihrem Rucksack. Gegen 14:30 Uhr befand sich ihr Portemonnaie noch in ihrem Rucksack. Als Sie gegen 14:45 Uhr etwas bezahlen wollte, war es bereits gestohlen. Falls Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer: 02162/377-0. Taschendiebe nutzen oft kurze Momente der Unachtsamkeit - insbesondere beim Einkaufen, in Menschenmengen oder im öffentlichen Nahverkehr. Tragen Sie Ihre Wertsachen möglichst nah am Körper, lassen Sie Taschen niemals unbeaufsichtigt und bewahren Sie Ihre PIN stets getrennt von Ihren Bankkarten auf. Seien Sie außerdem aufmerksam, wenn Sie von Fremden angesprochen oder abgelenkt werden. Wenn Sie verdächtige Personen oder einen Diebstahl beobachten, verständigen Sie bitte umgehend die Polizei über den Notruf 110. Sie möchten noch mehr hilfreiche Tipps und Informationen zum Schutz vor Taschendiebstahl? Dann besuchen Sie unsere Website und informieren Sie sich unter: https://viersen.polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-0 /jk (645)

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