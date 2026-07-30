PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Taschendiebstahl in Viersener Innenstadt - Augen auf und Tasche zu!

Viersen (ots)

In der Hauptstraße in Viersen kam es am Mittwoch zu einem Taschendiebstahl. Eine unbekannte Person entwendete das Portemonnaie einer 71-jährigen Frau aus ihrem Rucksack. Gegen 14:30 Uhr befand sich ihr Portemonnaie noch in ihrem Rucksack. Als Sie gegen 14:45 Uhr etwas bezahlen wollte, war es bereits gestohlen. Falls Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer: 02162/377-0. Taschendiebe nutzen oft kurze Momente der Unachtsamkeit - insbesondere beim Einkaufen, in Menschenmengen oder im öffentlichen Nahverkehr. Tragen Sie Ihre Wertsachen möglichst nah am Körper, lassen Sie Taschen niemals unbeaufsichtigt und bewahren Sie Ihre PIN stets getrennt von Ihren Bankkarten auf. Seien Sie außerdem aufmerksam, wenn Sie von Fremden angesprochen oder abgelenkt werden. Wenn Sie verdächtige Personen oder einen Diebstahl beobachten, verständigen Sie bitte umgehend die Polizei über den Notruf 110. Sie möchten noch mehr hilfreiche Tipps und Informationen zum Schutz vor Taschendiebstahl? Dann besuchen Sie unsere Website und informieren Sie sich unter: https://viersen.polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-0 /jk (645)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 30.07.2026 – 13:01

    POL-VIE: Niederkrüchten: Einbruch in Anhänger - Hinweise gesucht

    Niederkrüchten (ots) - Zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, wurde ein Anhänger einer Catering-Firma in der Mittelstraße in Niederkrüchten aufgebrochen. Mindestens eine unbekannte Person brach in den Anhänger ein und entwendete unter anderem mehrere Fässer Bier und Kohlensäureflaschen. Falls Sie in der Nacht zu Mittwoch eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, melden Sie sich bitte beim ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 15:45

    POL-VIE: Viersen: Positive Tests auf Alkohol und Drogen nach Beleidigungen auf der Straße

    Viersen (ots) - Gegen 13.10 Uhr am Dienstagmittag sind Einsatzkräfte der Polizei zur Hauptstraße nach Viersen gerufen worden. Ein Rollerfahrer und ein Paketfahrer sollen sich gegenseitig beleidigt haben. Beim Aufnehmen des Sachverhalts bemerkten die Beamten Alkoholgeruch im Atem des 56-jährigen Rollerfahrers aus Viersen. Der hatte bereits erklärt, dass er mit dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren