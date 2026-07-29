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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: Radfahrer kollidiert mit Reh - leicht verletzt

Willich-Neersen (ots)

Am Mittwochmorgen kam es um 04:25 Uhr zu einem Unfall zwischen einem 37-jährigen Mönchengladbacher, der mit einem S-Pedelec unterwegs war, und einem Reh. Der Mann fuhr auf einem asphaltierten Waldweg nahe der Cloerbruchallee in Neersen, aus Mönchengladbach kommend. Kurz nach der Brücke über der A 44 kreuzte plötzlich ein Reh, von links kommend, seinen Weg. Er konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und stürzte infolgedessen. Das Reh lief davon. Der Mann wurde leicht verletzt. /jk (639)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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