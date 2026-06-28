LPI-G: Betrunkener schlägt mit Fahrradschloss zu
Greiz (ots)
Am frühen Sonntagmorgen kam es im Schlossgarten in Greiz zwischen zwei Männern zu einer Auseinandersetzung bei der der 46-jährige Täter mit einem Fahrradschloss dem Geschädigten ins Gesicht schlug. Der Beschuldigte wies knapp 3 Promille Atemalkohol auf. Die Parteien wurden getrennt. Der Beschuldigte erhielt einen Platzverweis. Gegen ihn wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.
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