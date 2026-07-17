Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Mutter und Kind durch Unfall mit Klein-LKW leicht verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Ein 61-jähriger LKW-Fahrer aus Nettetal erfasst an einem Fußgängerüberweg auf der Breyeller Straße in Nettetal-Lobberich eine 32-jährige Mutter und ihr 8-jährige Tochter. Der Fahrer des Klein-LKW fuhr am Donnerstag gegen 07:40 Uhr auf der Breyeller Straße in Richtung Düsseldorfer Straße. Zu diesem Zeitpunkt querte die Mutter mit ihrem Kind die Breyeller Straße in Höhe der Einmündung Grüner Weg auf einem Fußgängerüberweg. Der LKW-Fahrer erfasste dort zunächst die Mutter, welche auf ihre Tochter stürzte. Mutter und Tochter wurden durch den Unfall leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /lb (585)

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