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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: 20-jähriger mit entwendetem E-Scooter gestellt

Viersen (ots)

Anwohner meldeten in der vergangenen Nacht Personen im Bereich der Eichenstraße, welche in dort geparkte Autos schauen sollten. Einsatzkräfte trafen gegen 01:30 Uhr zwei Personen an einem Schnellrestaurant an der Freiheitsstraße an, auf welche die Beschreibung passte.

Einer der beiden, ein 20-jähriger Viersener, führte einen E-Scooter. Bei der erfolgten Abfrage des Versicherungskennzeichens stellte sich heraus, dass dieser zuvor entwendet worden war. Der 20-jährige gab an, dass er den E-Scooter von einem Verwandten geschenkt bekommen habe und räumte zudem den Konsum von Alkohol und Cannabis ein. Gegen den 20-jährigen lag ein Haftbefehl. Er wurde daher festgenommen und zur Polizeiwache verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Neben der vollstreckten Haftstrafe erwarten ihn jetzt Anzeigen wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis sowie wegen versuchten Diebstahls und Hehlerei. /lb (584)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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