Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbruch in Büroraum am Pestalozziweg

Viersen (ots)

In der Zeit 10.07.2026, 14:00 Uhr und 13.07.2026, 08:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Bürogebäude der Stadt Viersen an einer Schule am Pestalozziweg in Viersen-Ummer. Bislang unbekannte Personen verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zugang in das Objekt und durchsuchten einen Büroraum. Auf einem Vorplatz öffneten Sie zudem noch dort gelagerte Pakete. Ob Tatbeute erlangt werden konnte, kann noch nicht abschließend gesagt werden. Wenn Sie im Tatzeitraum im Umfeld der genannten Örtlichkeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /lb (576)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell