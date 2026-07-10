Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Versuchter Einbruch in Tankstelle - Täter flüchtig

Viersen (ots)

In der Nacht zum Freitag kam es kurz vor 4 Uhr zu einem versuchten Einbruch in eine Tankstelle in der Dülkener Straße in Viersen.

Der unbekannte Täter versuchte, die Eingangstür einzuschlagen, was ihm jedoch nicht gelang. Der Mann hatte dunkle, kurze Haare, trug helle Oberbekleidung und eine dunkle Hose. Auffällig war, dass er sich sehr langsam bewegte. Falls Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (563)

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