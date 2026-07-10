Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln/Krefeld: Zwei junge Männer auf geklautem Motorroller - viele Fragen offen

Viersen-Süchteln/Krefeld (ots)

Für das Streifenteam, das am Mittwochabend gegen 18.25 Uhr auf einem Feldweg zwischen der Kempener Straße und der Oedter Straße in Süchteln einen Motorroller mit Fahrer und Sozius anhielt, sah alles zuerst nach einer klaren Sache aus - der Sozius trug nämlich keinen Helm.

Mit der Anzeige für den 17-jährigen Viersener war es aber nicht getan. Der 22-jährige Fahrer, der ebenfalls aus Viersen kommt, hat keine Fahrerlaubnis, außerdem räumte er ein, noch am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben. Der freiwillige Drogenvortest verlief positiv, das Ergebnis der Blutprobe steht noch aus.

Damit war es aber nicht getan. Die Beamten stellten fest, dass der Motorroller am Vorabend in Krefeld auf der Hülser Straße unterschlagen worden war. Dort hatte ihn der Eigentümer über eine Kleinanzeigen-Plattform zum Verkauf angeboten. Der junge Mann, der ihn anschrieb und kurz darauf auf Probefahrt ging, brachte das Gefährt nicht zurück.

Ob dieser junge Mann eventuell einer der beiden Viersener ist, steht noch nicht fest. Die beiden erzählen eine andere Geschichte. Sie hätten den Roller gegen 18.15 Uhr geparkt an der Schmiedestraße gefunden, und zwar am Seitenrand in einer Parkbucht. Der Schlüssel habe auf der Trittleiste belegen, Handschuhe und einen Helm hätten sie im Fach unter dem Sitz gefunden. Beide beteuerten, dass sie die Absicht gehabt hätten, den Roller nach ein paar Runden durch die Felder wieder an der Schmiedestraße abzustellen.

Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten nun um Hinweise. Hat jemand gesehen, ob und wenn ja, wann, die Honda Silver Wing 600 in der Parkbucht an der Schmiedestraße abgestellt wurde? Oder hat jemand die beiden jungen Männer bereits vor 18.15 Uhr mit dem Motorroller gesehen? Ist jemand ein solcher Roller zwischen Krefeld und Süchteln in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochabend aufgefallen? Bitte melden Sie sich mit Ihren Hinweisen unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (560)

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