POL-VIE: Viersen-Boisheim: Wohnwagen gestohlen - Zeuginnen und Zeugen gesucht
Viersen-Boisheim (ots)
Zwischen dem 2. Juli und dem 9. Juli wurde ein Wohnwagen von einem Stellplatz im Wimenweg in Boisheim gestohlen. Es handelt sich um einen Wohnwagen der Marke Fendt aus dem Jahr 2025 mit dem amtlichen Kennzeichen KK HT 2006. Falls Sie im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (562)
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