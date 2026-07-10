POL-VIE: Viersen-Boisheim: Wohnwagen gestohlen - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Schwalmtal-Amern (ots) - Um kurz nach 12.30 Uhr am Donnerstag ist eine Pedelec-Fahrerin auf dem Harikseeweg gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die 82-Jährige aus Titz war in einer größeren Gruppe von Radfahrenden unterwegs. Unmittelbar auf der Gemeindegrenze zwischen Schwalmtal und Niederkrüchten ist der Harikseeweg ein schmaler Waldweg, der nicht ...

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