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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Einbrüche in Breyell - Kripo ermittelt und sucht Hinweise

Nettetal-Breyell (ots)

Zwischen dem 8. Juli, 17 Uhr, und dem 9. Juli, 6 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatt in der Straße "Ritzbruch". Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt und entwendete Messing. Das Kriminalkommissariat 2 nimmt unter der Rufnummer 02162/377-0 Hinweise entgegen. In der Nacht zu Freitag kam es zu einem weiteren Einbruch in eine Kläranlage in der Straße "Ritzbruch". Das Kriminalkommissariat 2 hat hier gerade erst mit den Ermittlungen begonnen und sucht ebenfalls nach möglichen Zeuginnen und Zeugen. /jk (561)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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