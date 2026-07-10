Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Einbrüche in Breyell - Kripo ermittelt und sucht Hinweise

Nettetal-Breyell (ots)

Zwischen dem 8. Juli, 17 Uhr, und dem 9. Juli, 6 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatt in der Straße "Ritzbruch". Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt und entwendete Messing. Das Kriminalkommissariat 2 nimmt unter der Rufnummer 02162/377-0 Hinweise entgegen. In der Nacht zu Freitag kam es zu einem weiteren Einbruch in eine Kläranlage in der Straße "Ritzbruch". Das Kriminalkommissariat 2 hat hier gerade erst mit den Ermittlungen begonnen und sucht ebenfalls nach möglichen Zeuginnen und Zeugen. /jk (561)

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