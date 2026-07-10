POL-VIE: Viersen-Süchteln: Verkehrsunfall - Senior im Krankenhaus verstorben

Viersen-Süchteln (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 16:10 Uhr zu einem Unfall in der Hindenburgstraße in Süchteln. Ein 75-jähriger Mann aus Viersen fuhr dort in Richtung Süchtelner Ortsmitte, als er kurz vor der Lobbericher Straße aus noch ungeklärter Ursache nach links abkam. Sein Pkw überschlug sich mehrfach und kam schließlich zum Stehen. Ein ...

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