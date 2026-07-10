POL-VIE: Viersen-Süchteln: Verkehrsunfall - Senior im Krankenhaus verstorben
Viersen-Süchteln (ots)
In unserer Meldung Nr. 556 haben wir über einen schweren Verkehrsunfall in der Hindenburgstraße berichtet. Der 75-jährige Mann ist gestern Abend in einem Krankenhaus verstorben. Möglicherweise war ein internistischer Notfall ursächlich für den Unfall und den späteren Tod des Mannes. /jk (557)
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