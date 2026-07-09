Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Mann wird bei Alleinunfall lebensgefährlich verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 16:10 Uhr zu einem Unfall in der Hindenburgstraße in Süchteln. Ein 75-jähriger Mann aus Viersen fuhr dort in Richtung Süchtelner Ortsmitte, als er kurz vor der Lobbericher Straße aus noch ungeklärter Ursache nach links abkam. Sein Pkw überschlug sich mehrfach und kam schließlich zum Stehen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Kleve unterstützte bei der Unfallaufnahme. Die Straße bleibt für Dauer der Maßnahmen vermutlich bis etwa 20 Uhr gesperrt. /jk (556)

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