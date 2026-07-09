Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: Alleinunfall mit Pkw - Zwei Insassen verletzt

Willich-Neersen (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 20:45 Uhr zu einem Alleinunfall in der Venloer Straße in Neersen. Ein 21-Jähriger aus Mönchengladbach fuhr auf der Venloer Straße, als er eigenen Angaben zufolge nach links einem Stein auf der Fahrbahn ausweichen wollte. Dabei blockierten die Reifen, sodass er die Kontrolle verlor, von der Fahrbahn abkam und der Pkw schließlich auf der linken Seite stehend in einem angrenzenden Feld zum Stehen kam. Sowohl der 21-jährige Fahrer als auch der 21-jährige Beifahrer, ebenfalls aus Mönchengladbach, wurden durch den Unfall schwer verletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. /jk (554)

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