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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: VW Multivan gestohlen - Haben Sie Hinweise?

Nettetal-Lobberich (ots)

Zwischen dem 07.07., 21 Uhr, und dem 08.07., 05:30 Uhr, wurde ein VW Multivan in der Burgstraße in Lobberich gestohlen. Mindestens eine unbekannte Person entwendete den weiß, blauen VW Multivan und dem Kennzeichen VIE PC 863 aus dem Jahr 2016. Der Wagen hatte vor dem Diebstahl noch einen auffälligen Korsika-Sticker auf der rechten Heckscheibenseite. Wenn Sie Hinweise zum Verbleib des Wagens haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (553)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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