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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Kind lebensgefährlich verletzt - Verkehrsunfall

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Donnerstag, 09. Juli, kam es gegen 14:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Kind. Ein 47-jähriger Autofahrer aus Grefrath war gerade von Lobberich aus kommend auf der Straße "Am Schlibecker Berg" unterwegs. Ein 7-Jähriger wollte aus der Sicht des Autofahrers von links nach rechts mit einem Tretroller die Straße überqueren. Hier kam es zum schweren Unfall. Das Kind erlitt durch den Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Ein Unfallaufnahmeteam aus Kleve unterstützte die Polizei Viersen bei der Unfallaufnahme. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls sowie die Familie des Kindes wurden durch Notfallseelsorger betreut. Die Straße wird voraussichtlich bis 19 Uhr gesperrt bleiben. /jk (555)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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