POL-VIE: Öffentlichkeitsfahndung - vermisste Jugendliche

Kempen (ots) - Am Mittwoch, den 19. Juni, kam es gegen 19 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein 29-Jähriger aus Polen versuchte, in das Haus in der Unterweidener Straße in Kempen einzudringen. Dabei wurde er von der 72-jährigen Hausbewohnerin überrascht und ergriff mit seinem Fahrrad die Flucht. Die Frau und ihr Besuch beschlossen kurzerhand, ...

