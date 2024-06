Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfälle mit beteiligten Radfahrenden

Kreis Viersen (ots)

Kreis Viersen: Unfälle mit beteiligten Radfahrenden Am Mittwochnachmittag, um 14:30 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Radfahrer aus Viersen auf der Bachstraße in Richtung Kölnische Straße. Kurz vor der Kreuzung Hosterfeldstraße wollte er auf den dortigen Radweg wechseln. Beim Überfahren der Bordsteinkante löste sich ein Teil des Griffstücks am Lenker, sodass er die Kontrolle über das Rad verlor. Er stürzte und verletzte sich leicht.

Gegen 19:30 Uhr nahmen Kolleginnen und Kollegen der Polizei Viersen einen weiteren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Radfahrers (56, aus Meerbusch) auf. Dieser fuhr auf der Hubertusstraße in Richtung Hubertusplatz in Schiefbahn. Er bog dort nach rechts in die Robert-Koch-Straße ab. Ein ihm aus der Robert-Koch-Straße entgegenkommender Autofahrer (52, ebenfalls aus Meerbusch) nahm ihm die Vorfahrt als dieser mit seinem Auto nach links in die Alte Poststraße abbog. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. /cb (452)

