Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Vorfahrt missachtet - ein schwer Verletzter bei Unfall zwischen Kleinkraftrad und PKW

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Sonntag, 30.07.23 kam es gegen 19:30 Uhr an der Kreuzung Hehler / Am Wasserturm in Waldniel zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kradfahrer. Ein 74 Jahre alter Schwalmtaler beabsichtigte mit seinem Kleinkraftrad von der Straße "Hehler" in die Straße "Am Wasserturm" einzubiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtberechtigten 47jährigen Neusser, der die Straße "Am Wasserturm" mit seinem PKW befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Kradfahrer wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des PKW blieb unverletzt. Die Einsatzstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter 02162 / 377-0 beim Verkehrskommissariat zu melden. /tk (730)

