Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 11:30 Uhr auf der Dülkener Straße in Waldniel zu einem Verkehrsunfall. Der 63-jährige Waldnieler kam aufgrund gesundheitlicher Probleme von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum am Straßenrand und kam schließlich in einem Feld zum Stehen. Hierbei wurde der Fahrer schwerverletzt und in ein angrenzendes Krankenhaus eingeliefert. Die Dülkener Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt./jf (99)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell