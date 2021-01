Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Unfall legt Verkehr zwischen Süchteln und Viersen lahm

Viersen-Süchteln (ots)

Am Montag gegen 14.30 Uhr fuhr eine 85-jährige Autofahrerin aus Süchteln auf der Süchtelner Straße in Richtung Viersen. Im Bereich der Eisenbahnbrücke kam ihr ein Linienbus entgegen, der von einem 45 Jahre alten Mönchengladbacher geführt wurde. Vermutlich war die Süchtelnerin aus bisher unklaren Gründen ein Stück weit auf die Gegenfahrbahn geraten. In der Engstelle kollidierten beide, in der Folge stieß die 85-Jährige gegen einen weiteren Pkw, der an der Ampel wartete. Die 85-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Feuerwehrkräfte befreiten die Frau. Glücklicherweise wurde sie nur leicht verletzt. Die Unfallstelle blieb bis etwa 16 Uhr gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich über die Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /wg (73)

