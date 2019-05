Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Brand in Hotel - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Kempen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 28. April wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand am ehemaligen Sporthotel in Kempen gerufen. Die Diskothek des Gebäudekomplexes am Schmeddersweg stand in Flammen, auch Teile der Tennishalle und des Hotels wurden in Mitleidenschaft gezogen. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei schaltete einen Brandsachverständigen ein. Dieser stellte in seinen Untersuchungen fest, dass es in der Diskothek mehrere Brandherde gab. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung und bittet um Hinweise über die 02162/377-0 oder per Mail an poststelle.viersen@polizei.nrw.de . /wg (597)

