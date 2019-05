Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst - St. Tönis: Autodiebe stehlen Jeep

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, zwischen 22.15 und 07.50 Uhr, stahlen Unbekannte auf der Kornstraße in St. Tönis einen Jeep Grand Cherokee SRT. Das Auto hat eine graue Metallic-Lackierung und hat das Kennzeichen KK-IV 888. Auffällig ist der rot-leuchtende SRT-Schriftzug an der Fahrzeugfront. Die Kripo in Kempen fragt: Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges machen oder Hinweise auf Tatverdächtige geben? Nutzen Sie bitte die Telefonnummer 02162/377-0. /wg (596)

