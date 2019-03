Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin wird bei Zusammenstoß mit PKW verletzt

Kempen (ots)

Am Freitag,den 15.03.2019 ereignete sich um 12:25 Uhr in Kempen auf der Vorsterstr. am dortigen Kreisverkehr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 63 jährige aus Kempen hielt ihr Fahrzeug am Kreisverkehr Auguste-Tibus-Str. an, und setzte Ihr Fahrzeug in Bewegung, während eine bevorrechtigte Radfahrerin die Fahrbahn überquerte. Die 62 jährige Radlerin aus Kempen kam beim Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, konnte dort nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. An den Beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

