POL-MS: Zwei Einbrüche in Angelmodde - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Am Mittwoch (21.11.) brachen bisher unbekannte Täter in zwei Wohnungen in Angelmodde ein.

An der Theodor-Heuss-Straße hebelten die Diebe zwischen 9:30 und 21 Uhr die Balkontür einer Wohnung auf. In den Räumen durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Vermutlich ohne Beute flüchteten die Täter auf demselben Weg in unbekannte Richtung.

Etwa im identischen Zeitraum (8:10 bis 19:15 Uhr) kamen Einbrecher über die Terrasse an eine Wohnung an der Vogelrohrsheide und brachen in diese ein. Mit Goldschmuck und Bargeld verschwanden die Diebe unerkannt.

Eventuell haben Zeugen etwas Auffälliges bemerkt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

