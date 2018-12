POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Öffentlichkeitsfahndung nach Exhibitionisten

Tönisvorst-St. Tönis: (ots) - Mit Fotos aus der Überwachungskamera fahndet die Kripo nach einem Exhibitionisten. Der Mann zeigte sich am 16. Juni zunächst gänzlich unbekleidet im Realmarkt Höhenhöfe. Gegen 21:30 Uhr an diesem Samstag begegnete er dort wieder bekleidet einer 44-jährigen Kundin in einem Verkaufsgang. Dann entblößte er sein Geschlechtsteil und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Fotos und eine Beschreibung des Mannes finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW hier: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/toenisvorst-exhibitionismus

Hinweise auf die Identität des Mannes nimmt die Kripo unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen./ah (1708)

