POL-VIE: Tönisvorst - St. Tönis: Autofahrer nach Unfall schwer verletzt

Tönisvorst - St. Tönis (ots) - Am Montag, gegen 13.50 Uhr, kam es auf der L 362, im Bereich Unterweiden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 30-jähriger Autofahrer aus Kempen schwer verletzt wurde. Der Kempener fuhr auf der L 362 in Richtung Kempen, als aus einer Seitenstraße ein Pkw abbog. Dessen Fahrerin, eine 37 Jahre alte Frau aus St. Tönis, hatte möglicherweise den Pkw übersehen. Beide Autos stießen zusammen, wobei der Pkw des Kempeners auf Grund des Zusammenstoßes gegen einen Baum prallte. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 37-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ihr erst 1 Jahr altes Kind, das gut gesichert im Kindersitz auf der Rückbank saß, blieb unverletzt. Die Unfallstelle sperrten die Einsatzkräfte zeitweise ab. /wg (1662)

