Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Suche nach vermisster Seniorin

Selm (ots)

Am 13.06.2025 entfernte sich eine an Demenz erkrankte Seniorin, in den frühen Abendstunden, aus einem Seniorenwohnsitz in Selm. Die orientierungslose Vermisste, wurde im Rahmen umfassender Suchmaßnahmen, bislang erfolglos versucht aufzufinden. Ein Bild der Vermissten kann im Fahndungsportal der Polizei NRW, unter nachfolgendem Link, eingesehen werden. https://polizei.nrw/fahndung/171399

Wer kann Angaben zum Verbleib der Vermissten machen?

Hinweise zum Verbleib können bei der Kreispolizeibehörde Unna telefonisch oder persönlich gegeben werden. Polizei Unna 02303/921-0 Polizei Werne 02303/921-3420

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell