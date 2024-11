POL-UN: Fröndenberg - Geschwindigkeitskontrollen auf B233 - Ausbauende zur Iserlohner Straße

Werne (ots) - Am Donnerstag (31.10.2024) brannte gegen 21.35 Uhr eine Papiermülltonne an der Stockumer Straße in Werne. Nur fünfeinhalb Stunden später - Freitag (01.11.2024) gegen 02.50 Uhr - wurde am Holtkamp in Werne ebenfalls eine Papiermülltonne durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. Gegen 04.10 Uhr (01.11.2024) brannte dann ein Papiercontainer am Beckingshof. In allen drei Fällen konnte die Feuerwehr die ...

mehr