Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Zigarettenautomat aufgesprengt

Unna (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag (09.05.2024) einen Zigarettenautomaten an der Gertrudenstraßen aufgesprengt.

Zeugen hörten gegen 3.15 Uhr einen lauten Knall und sahen anschließend den an einer Hauswand hängenden, stark beschädigten Automaten. Zudem konnten sie zwei männliche Personen wahrnehmen, die mit einer hellen Tasche in Richtung Salzweg vom Tatort flüchteten. Die Täter erbeuteten eine unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln.

Beide sollen dunkel gekleidet gewesen sein, einer habe einen dunklen Bart gehabt.

Wer hat noch Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell