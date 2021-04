Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen/Kreis Unna/Dülmen - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen - Lichtbild im Link zum Fahndungsportal NRW

Bergkamen/Kreis Unna/Dülmen (ots)

Seit der Nacht zu Donnerstag (22.04.2021) ist ein 15- jähriger Jugendlicher von seiner Wohnanschrift in Bergkamen angängig. Da er zuvor bereits mehrfach suizidale Absichten geäußert hat, bittet die Polizei dringend um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten.

Er ist etwa 175 cm groß und sehr dünn, hat dunkelbraue Haare und dürfte mit einer schwarzen Jogginghose mit weiß/blau/roten Sprenklern, einer schwarzen Sweatshirtjacke mit gleichem Sprenklermuster und weißen Nike-Turnschuhen bekleidet sein. Mögliche Kontaktpunkte könnten auch im Bereich Dülmen liegen.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit dem Lichtbild des Vermissten: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/bergkamen-vermisster-jugendlicher

Wer hat den Jugendlichen gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter den Rufnummern 02307 921 3220 oder 921 0 oder aber unter 110 an jede andere Polizeidienststelle.

