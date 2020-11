Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld und Schmuck entwendet

SchwerteSchwerte (ots)

Am Freitag (06.11.2020), in der Zeit zwischen 16:25 und 17:15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch ein Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Hagener Straße im Stadtzentrum von Schwerte.

Bei den Tätern handelt es sich um vier unbekannte Männer. Zwei der Täter verschafften sich durch ein auf Kipp stehendes Fenster Zutritt in das Haus. Als der Geschädigte in das Einfamilienhaus zurückkehrte, bemerkte er die Täter nicht und sie entfernten sich zunächst unbemerkt über den Garten.

Eine Videokamera konnte die Täter während des Einbruchs zeitweise aufzeichnen. Auf den Aufzeichnungen ist zu erkennen, dass die Täter arbeitsteilig vorgegangen sind.

Es wurden diverse Schmuckstücke, sowie eine hohe dreistellige Bargeldsumme entwendet.

Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei Schwerte unter der Rufnummer 02304/ 921 3320 oder 921 0 entgegen.

Zu Beginn der dunklen Jahreszeit weisen wir nochmal darauf hin, dass das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/ Opferschutz zum Thema Einbruchschutz berät. Erste Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite Unna.Polizei.nrw unter dem Suchbegriff technische Prävention. Telefonisch erreichen sie Herrn Kaltenberg unter 02307/921 4910.

