Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna- Motorradfahrer entzieht sich nächtlicher Kontrolle

UnnaUnna (ots)

Am Samstagabend, 07.11.2020, 22.30 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Friedrich-Ebert-Straße in Unna ein Motorrad auf. Der Fahrer fuhr mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit. Beim Aufschließen auf das Krad wurde festgestellt, dass kein Kennzeichen angebracht war. Deutlich gegebene Zeichen zum Anhalten wurden ignoriert. Die Flucht ging durch Unna- Königsborn, die gefahrere Geschwindigkeit betrug dabei teilweise nahezu 100 km/h. Mehrere rote Ampeln wurden ignoriert, der Kreisverkehr am Kreishaus ( Friedrich-Ebert-Str./ Viktoriastr.) wurde entgegen der Fahrtrichtung benutzt. Da ein weiteres Nachfahren zu gefährlich für den Motorradfahrer und für Dritte war, wurde die Verfolgung abgebrochen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Über den Flüchtigen ist bekannt: schwarze Kleidung, dunkler Helm mit geschlossenem Visier. Bei dem Krad handelte es sich um eine Kawasaki, hellgrün mit weißen Applikationen. Hinweise auf Fahrer und Krad bitte an die Polizei Unna, 02303/921-3120.

