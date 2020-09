Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Tatverdächtiger nach drei Einbrüchen in Kindergärten festgenommen - Untersuchungshaft

Unna (ots)

Nachdem er am Samstag (26.09.2020) gegen 15.20 Uhr in ein Bistro am Kurpark in der Luisenstraße in Unna eingebrochen hat, hat die Polizei das Objekt umstellt und einen 20-Jährigen festgenommen. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen haben ergeben, dass der Unnaer dringend tatverdächtig ist, zwischen dem 21. und 25. September 2020 zweimal in einen Kindergarten an der Sperberstraße und einmal in einen Kindergarten an der Fliederstraße eingebrochen und unter anderem drei Kameras und ein Notebook gestohlen zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde der Mann ohne festen Wohnsitz am Sonntag (27.09.2020) einem Haftrichter am Amtsgericht Unna vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl. Die Ermittlungen dauern an.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell