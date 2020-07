Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei verletzte Personen und erheblicher Sachschaden ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend im Ortsteil Neu-Edingen. Eine 33-jährige Frau war gegen 23 Uhr mit ihrem Smart auf der Trautenfeldstraße in Richtung Platanenstraße unterwegs. An der Kreuzung Trautenfeldstraße/Platanenstraße übersah sie eine 27-jährige Hyundai-Fahrerin, die die Platanenstraße in Richtung Neckarhauser Straße befuhr. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Dabei verletzten sich beide Fahrerinnen. Sie wurden nach notärztlicher Erstversorgung in Krankenhäuser eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge wurde stark beschädigt. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Hyundai wurde am Unfallort abgestellt. Es enstand Sachschaden in Höhe von fast 15.000 Euro.

Gegen die 33-jährige Fahrerin des Smart wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

