Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Verkehrsunfallflucht mit drei verletzten Personen - Radfahrer nötigten Roller mit Beiwagen zu Ausweichmanöver

Bönen (ots)

Am Sonntagnachmittag (26.04.2020) fuhr ein 72-jähriger Bönener gegen 17.30 Uhr mit seinem Motorroller auf der Kamener Straße von Bramey in Richtung Kamen. In seinem Beiwagen saßen seine beiden sieben und drei Jahre alten Enkelkinder. In Höhe der Heckenstraße fuhren plötzlich zwei von links kommende Radfahrer auf die Straße. Der Bönener versuchte auszuweichen, prallte gegen die Gehwegsteine und kam auf der linken Seite der Straße im Graben zum Stehen. Der Fahrer sowie seine Enkel wurden leicht verletzt und zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Zu den Radfahrern konnten der Fahrer und weitere Zeugen angeben, dass zumindest eine Frau mit roter Jacke, sie wird als älter als 60 Jahre beschrieben, mit einen roten E-Bike beteiligt war. Die Radfahrer seien anschließend nach links in den Mühlenweg abgebogen ohne sich um die Verunfallten zu kümmern. Zeugen hatten zudem eine unsichere Fahrweise bei den Radfahrern beobachtet.

Wer kann weitere Angaben zu den beteiligten Radfahrern machen? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

