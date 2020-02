Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Bargeld aus Bürogebäude entwendet - Geldkassette aufgebrochen

Werne (ots)

Zwischen dem 07.02.2020 (19:00 Uhr) und dem 08.02.2020 (13:20 Uhr) gelangten unbekannte Personen durch ein Fenster in die Büroräume einer Firma im Bereich der Landwehrstraße. Im Büro wurde eine Geldkassette aufgebrochen und Bargeld entwendet. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389-921-3420 oder 02303-921-0 entgegen. /Tu.

