POL-SO: Frau schlägt auf Jugendlichen ein

Welver (ots) - Am Samstag, den 05.07.2025, kam es gegen 08:15 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Birkenstraße in Welver. In der Küche einer Wohnung im ersten Obergeschoss war aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen und hatte sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte auf die Dachgeschosswohnung ausgeweitet. Ein 64-jähriger Bewohner ...

