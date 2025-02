POL-SO: Betrunkener Autofahrer landet im Straßengraben

Werl (ots) - Im Kurpark in Werl ist es in der Nacht von gestern auf heute zu Graffiti-Schmierereien gekommen. Der oder die Täter sprühten auf Fitnessgeräten, an der Tür und den Stufen der Siedehütte, an einem Karussell und an einer Toilette Hakenkreuze und SS-Symbole auf. An einigen der Stellen stand auch "Tod dem Merz" und "Tod der CDU". Zusätzlich wurde in der Grafenstraße ein Plakat der SPD mit Hakenkreuzen ...

mehr