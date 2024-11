Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Karten Diebstahl

Soest-Dortmund (ots)

Am 02.09.2024 kam es zu einem Diebstahl einer EC-Karte und anschließender Verwertungstat. Eine 80-Jährige Frau aus Bad Sassendorf wurde gegen 10:30 Uhr von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen in der Severinstraße in Soest angesprochen. Der Unbekannte bat die hilfsbereite Seniorin um den Kauf eines Parktickets. Die 80-Jährige zahlte das erbetene Ticket an dem dortigen Parkscheinautomaten mit ihrer EC-Karte. Während sie ihre PIN-Nummer eingab, stand der Mann dicht hinter der Frau und spähte offenbar den Code aus. Später am Abend bemerkte die Seniorin den Diebstahl ihrer EC-Karte. Tags darauf stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige mit ihrer Karte sowohl in Dortmund als auch in Soest einen vierstelligen Geldbetrag von ihrem Konto abgehoben hatte. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 30 bis 40 Jahre alt - ca. 175 cm bis 180 cm groß - kräftige Gestalt - gepflegtes Erscheinungsbild - weißes Hemd, dunkle Stoffhose

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das zuständige Amtsgericht nun die Bilder der Videoaufzeichnung zur Fahndung freigegeben. Sie befinden sich aus datenschutzrechtlichen Gründen hinter diesem link: https://polizei.nrw/fahndung/152635 Wer kann Hinweise zu der abgebildeten Person geben? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell