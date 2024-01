POL-NOM: Ladendiebe ergreifen Flucht

Northeim (ots) - Moringen OT Fredelsloh, In der Briege, Donnerstag, 25.01.2024, 17.45 Uhr bis Freitag, 26.01.2024, 08.30 Uhr FREDELSLOH (Wol) - Im Zeitraum von Donnerstag ca. 17.45 Uhr bis Freitag ca. 08.30 Uhr versuchten unbekannte Personen in einen Schießstand vom Schützenhaus Fredelsloh in der Straße "In der Briege" in Fredelsloh einzubrechen. Die Personen scheiterten bei dem Versuch, eine Tür gewaltsam zu öffnen ...

