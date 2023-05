POL-Pforzheim: (CW) Egenhausen - Mit Krad von Fahrbahn abgekommen: eine Person schwer verletzt

Pforzheim (ots) - Unter einem Vorwand Zutritt in ein Wohnhaus verschafft hat sich am Dienstagvormittag eine noch unbekannte weibliche Person, nun fehlen Schmuck und Bargeld. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen klingelte am Dienstag gegen 11:30 Uhr eine weibliche Person an der Wohnadresse einer Seniorin in der ...

