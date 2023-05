Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Trickdiebin verschafft sich Zutritt in Haus: Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Unter einem Vorwand Zutritt in ein Wohnhaus verschafft hat sich am Dienstagvormittag eine noch unbekannte weibliche Person, nun fehlen Schmuck und Bargeld.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen klingelte am Dienstag gegen 11:30 Uhr eine weibliche Person an der Wohnadresse einer Seniorin in der Südweststadt, im Bereich zwischen Postwiesen- und Werner-Siemens-Straße. Die noch unbekannte Person gab an, ein Paket für die Nachbarschaft zu haben, dort könne sie jedoch niemanden erreichen. Im weiteren Verlauf verlagerte sich das Gespräch in die Wohnung der Seniorin. Nachdem die fremde Frau mit dem Päckchen das Haus wieder verlassen hatte, stellte die Bewohnerin das Fehlen von Bargeld und Schmuckgegenständen fest. Die unbekannte Frau wird wie nachfolgend beschrieben: Zwischen 40 und 50 Jahre alt, 168 Zentimeter groß, blonde kinnlange Haare, slawisches Erscheinungsbild. Der Bezirksdienst des Polizeireviers Pforzheim-Süd hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

