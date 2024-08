Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lorsch: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lorsch (ots)

Am Montag (29.07.) gegen 12:00 Uhr kam es in Lorsch im Bereich der Heinrichstraße Ecke Rheinstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein silberner PKW Audi streifte beim Abbiegen von der Rheinstraße in die Heinrichstraße einen dort wartenden schwarzen PKW Hyundai und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. An dem beschädigten Hyundai entstand ein Sachschaden von ca. 1500,- Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonstige Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatterin: Schremser, PHK'in, PSt. Heppenheim

