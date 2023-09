Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeugen nach Unfall mit Bus gesucht

Lippstadt (ots)

Am Abend des 16. September meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass es zu einem Unfallgeschehen mit einem Bus gekommen sei. Der Bus, der derzeit aufgrund der aktuellen Arbeiten auf den Gleisschienen zwischen dem Hauptbahnhof Paderborn und dem Hauptbahnhof Lippstadt eingesetzt wird, sei am Nachmittag des 16.09.2023, gegen 14:30 Uhr, etwa fünf Minuten vor dem Eintreffen am Lippstädter Bahnhof, an einem Unfall beteiligt gewesen. Der Bus sei einem Pkw, der verkehrsbedingt vor einer Ampelanlage warten musste, aufgefahren. Aufgrund des Aufpralls seien mehrere Fahrgäste, die sich in dem Bus aufhielten, verletzt worden. Eine Scheibe im Bus sei zu Bruch gegangen. Die Polizei wurde nicht zur Unfallaufnahme hinzugerufen und die Unfallbeteiligten entfernten sich von der Unfallörtlichkeit. Zeugen und/oder Geschädigte des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

