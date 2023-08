Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung

Lippstadt (ots)

Am 5. Mai kam es um 13:30 Uhr zu einem "Räuberischen Diebstahl" im Netto-Markt in der Erwitter Straße. Ein bislang unbekannter Mann wurde von dem Ladendetektiv des Geschäftes dabei beobachtet, wie er diverse Lebensmittel in seine Tasche steckte und den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen. Nach Ansprache durch den Detektiv, wurde der Mann sofort aggressiv und versuchte, mit seiner Beute zu flüchten. Es kam zur Rangelei auf dem Parkplatz des Supermarktes, bei der der Tatverdächtige dem Detektiv in das Gesicht schlug. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung vom Tatort. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das zuständige Amtsgericht nun die Bilder der Videoaufzeichnung zur Fahndung freigegeben. Sie befinden sich aus datenschutzrechtlichen Gründen hinter diesem Link: https://polizei.nrw/fahndung/112151. Wer kann Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei.(dk)

