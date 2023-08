Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuber flüchtig

Soest (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 21:55 Uhr, kam es in einen Lebensmittelgeschäft Vor dem Walburger Tor zu einem räuberischen Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter steckte sich diverse Lebensmittel in seinen mitgebrachten Rucksack. Dann beabsichtigte er, ohne den Inhalt des Rucksacks zu bezahlen, das Geschäft zu verlassen. Eine Mitarbeiterin beobachtete den Täter zuvor und sprach ihn im Kassenbereich an. Der Unbekannte wurde aggressiv und schubste die Mitarbeiterin bei Seite, um zu flüchten. Er lief mit dem befüllten Rucksack in Richtung Bahnhof. Die Mitarbeiterin bleib unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei blieb erfolglos. Der Flüchtige konnte wie folgt beschrieben werden: Südosteuropäisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, schwarzer Bart und trug eine schwarze Kappe, dazu ein schwarzes Nike-Oberteil mit einer schwarzen Hose. Sein mitgeführter Rucksack war ebenfalls schwarz und hatte drei weiße Streifen. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (ja)

